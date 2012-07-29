Сирия, очищение огнём: в Алеппо идут ожесточённые бои. ВИДЕО

В Сирии в воскресенье ожесточённые бои идут на улицах Алеппо, второго по величине города страны. Правительственные войска пытаются выбить повстанцев, которые неделю назад захватили здесь ряд кварталов.

Штурму города предшествовал интенсивный артобстрел, сирийская авиация продолжает наносить удары по позициям вооружённой оппозиции.



Основные свои силы повстанцы сосредоточили в самых густонаселённых районах города, передает Euronews. В связи с этим, в результате боёв неизбежны многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Именно на это, как отмечает ряд наблюдателей, и рассчитывает оппозиция, которая стремится таким образом дискредитировать власти и одержать победу в "информационной войне".

"АН" писали, что сегодня к мировому сообществу с призывом прекратить кровопролитие в Сирии обратился Папа Римский.

Сегодня же стало известно о том, что Иордания приняла 142 тысячи сирийских беженцев, а Алжир - 12 тысяч.