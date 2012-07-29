Почти четверть работоспособного населения Испании находится в поиске работы. Доля безработных поднялась достигла 24,6 процента. Работу в стране ищут почти 5,7 миллиона испанцев.

Уровень безработицы в Испании установил очередной рекорд - такой показатель не наблюдался в стране с середины 70-х годов. Тогда в Испании была установлена демократическая форма правления - после смерти диктатора Франсиско Франко, передает Лента.ру. Основные испанские банки отчитались о крайне неудачном квартале: прибыль крупнейшей кредитной организации страны Santander упала вдвое. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы рецессия в Испании только углубится.