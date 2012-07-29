Меркель и Монти пообещали предпринять все возможное для спасения евро

Канцлер ФРГ и премьер-министр Италии пообещали предпринять все возможное для спасения еврозоны. Об этом говорится в официальном совместном сообщении, выпущенном после телефонного разговора Ангелы Меркель и Марио Монти.

Помимо этого, политики подчеркнули, что страны настроены на безотлагательную реализацию мер, согласованных на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня этого года. О каких конкретно мерах по спасению европейской валюты шла речь в сообщении не уточняется.