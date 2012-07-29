Группа иностранных туристов из шести стран мира выбралась из таджикского Хорога

На востоке Таджикистана группа из 28 иностранных туристов, оказавшихся в Хороге во время спецоперации, покинула опасную зону. По их словам, над городом постоянно летали вертолеты, велся артобстрел, не было связи с внешним миром.

Среди туристов, выбравшихся из зоны проведения спецоперации, есть граждане США, Канады, Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Американский участник группы сообщил, что в момент начала перестрелки туристы находилась практически в центре событий.



"Покидая город, мы видели много крови на улицах. Людей с оружием и трупов я не видел, но некоторые люди из нашей группы видели тела погибших", - сообщил британский турист, передает в воскресенье таджикское агентство "Азия-плюс".

"АН" писали, что в минувший вторник вТаджикистане во вторник утром убит прокурор Рушанского района Нафасбек Дильшодов в ходе спецоперации.