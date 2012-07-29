У побережья Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в воскресенье, 29 июля у побережья Гватемалы и Мексики. Как отмечает Геологическая служба США, подземные толчки были зафиксированы около 6 утра по местному времени.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился в Тихом океане, в 26 километрах от гватемальского города Окос. Очаг землетрясения у побережья Гватемалы и Мексики находился на глубине чуть более 35 километров, передает Лента.ру. Сведений о жертвах и пострадавших нет, угроза цунами объявлена не была.