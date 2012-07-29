Глава СНС просит зарубежье вооружить сирийских повстанцев для свержения Асада

Вооружать повстанцев, чтобы они могли противостоять танкам и истребителям правительственных войск призвал в воскресенье иностранные государства глава оппозиционного Сирийского национального совета.

"Мы хотим оружие, которое сможет остановить танки и истребители", - заявил Абдельбасет Сейда на пресс-конференции в Абу-Даби, со сылкой на Франс Пресс передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что сегодня чуть ранее Абдельбасет Сейда заявил, что готов сесть за стол переговоров с другими оппозиционерами для того, чтобы сформировать переходное правительство Сирии.

Тем временем, лава МИД РФ накануне заявил, что что оппозиция недостаточно однородна, чтобы противопоставить себя правительству Асада и взять подконтроль ситуацию в стране. Чуть ранее Снргей Лавров заявил, что Россия не будет подчиняться антисирийским санкциям ЕС и не позволит досматривать свои суда в дополнение к международным правилам.

Напомним, на минувше неделе четыре десятка сирийских оппозиционеров прошли в Берлине американские курсы по управлению государством после падения режима Асада.