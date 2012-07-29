Папа Римский стал объектом насмешек немецкого сатирического журнала

Папа Римский Бенедикт XVI в очередной раз стал героем сатирического коллажа. Провокационный коллаж с фотографией понтифика напечатал на обложке августовского номера немецкий сатирический журнал Titanic.

На титульной странице журнала изображен Бенедикт XVI со следами женских губ и отпечатков рук на сутане. При этом руки Папы испачканы чем-то красным, передает Лента.ру. Номер с понтификом вышел под заголовком "Нет причин для жалоб: папа Римский чист!".