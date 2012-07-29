В Афганистане боевики уничтожили главу района Чак и ранили его сына

В Афганистане убит глава района Чак восточной провинции Вардак Мохаммад Вафа. Инцидент произошел утром в воскресенье, 29 июля - боевики расстреляли автомобиль, в котором находился сам Вафа и его сын.

В результате глава района Чак погиб, его сын был ранен. Движение Талибан уже взяло на себя ответственность за расстрел чиновника, передает РБК. Как отмечают СМИ, чиновники и члены администрации президента страны Хамида Карзая часто становятся мишенями атак исламистов.