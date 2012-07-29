В Гонконге на демонстрацию в понедельник вышли тысячи преподавателей, школьников и борцов за демократию. Участники акции протестуют против намерения властей ввести в школах уроки патриотического воспитания.

Власти Гонконга намерены ввести"Курс патриотизма" с сентября этого года.

Протестующие утверждают, что речь идет о "промывании мозгов" школьников с тем, чтобы те поддерживали коммунистическую партию Китая. Власти отрицают эти обвинения и утверждают, что цель курсов - воспитание национальной гордости.