Японский парламент в Токио - в кольце антиядерной демонстрации протеста. ВИДЕО

В Токио тысячи "антиядерных" демонстрантов окружили здание парламента страны, которые требуют от депутатов окончательно и бесповоротно запретить использование атомной энергетики на законодательном уровне.

Протестующие утверждают, что возмущены принятым в начале июля решением правительства Японии возобновить работу двух атомных электростанций, несмотря на опасения связанные с техникой безопасности на АЭС после аварии на станции "Фукусима".

Демонстрации против ядерной энергетики проходят в Японии регулярно, отмечает Би-Би-Си. Среди прочего, каждую пятницу проходит митинг протеста перед резиденцией премьер-министра.В мае все АЭС Японии были закрыты.