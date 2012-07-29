Японский парламент в Токио - в кольце антиядерной демонстрации протеста. ВИДЕО
29 июля 2012, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Токио тысячи "антиядерных" демонстрантов окружили здание парламента страны, которые требуют от депутатов окончательно и бесповоротно запретить использование атомной энергетики на законодательном уровне.
Протестующие утверждают, что возмущены принятым в начале июля решением правительства Японии возобновить работу двух атомных электростанций, несмотря на опасения связанные с техникой безопасности на АЭС после аварии на станции "Фукусима".
Демонстрации против ядерной энергетики проходят в Японии регулярно, отмечает Би-Би-Си. Среди прочего, каждую пятницу проходит митинг протеста перед резиденцией премьер-министра.В мае все АЭС Японии были закрыты.