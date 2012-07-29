Мать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа прибыла в столицу Эквадора

Мать основателя сайта WikiLeaks, известного разоблачениями политического характера, Джулиана Ассанджа прибыла в столицу Эквадора, чтобы 30 июля лично попросить власти республики предоставить политическое убежище сыну. Ассанж в настоящее время находится в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Решение о предоставлении политического убежища Джулиану Ассанджу будет обнародовано после лондонской Олимпиады - после 12 августа. Президент республики Рафаэль Корреа заявил, что данный случай "крайне серьезен и требует тщательного изучения".

В случае, если Эквадор откажет австралийцу в предоставлении политического убежища, ему будет предписано покинуть посольство Эквадора, после чего Джулиана Ассанджа арестуют.