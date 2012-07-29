США передали Израилю план атаки на ядерные объекты Ирана

США около двух недель назад передали Израилю возможный план атаки на ядерные объекты Ирана, план разработан Пентагоном, его передал Тель-Авиву советник президента США Барака Обамы по вопросам безопасности Томас Донилон.

Донилон побывал в Иерусалиме с тайным визитом незадолго до прибытия в Израиль госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщают СМИ Израиля.

Со своей стороны, кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что поддержит Тель-Авив, если он решит использовать против Ирана военную силу.