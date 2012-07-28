12 часов ежесуточно будет открыта граница Египта с сектором Газа

Власти Египета согласились ежедневно на 12 часов открывать границу с сектором Газа в районе города Рафах. Об этом сообщил в субботу глава администрации ХАМАС в автономии Исмаил Хания.

По его словам, была достигнута также и другая договоренность с властями Арабской Республики Египет, передает ИТАР-ТАСС. Примерно на треть - до 1,5 тыс человек в день - было увеличено число палестинцев, которым разрешено пересекать границу.

Египетская сторона также подтвердила эти изменения, однако было отмечено, что потребуется время, чтобы адаптировать КПП к увеличению пропускной способности.

Решение о внесении изменений в договоренность о пересечении границы было принято на этой неделе после встречи президента Египта Мухаммеда Мурси и и главы администрации ХАМАС Исмаила Хании в Каире.