Экономический кризис заставил правительство Испании отменить сиесту

Экономический кризис в Испании вынудил правительство страны нарушить священное табу – отменить знаменитую испанскую традицию послеобеденного отдыха – сиесту. Магазины должны будут продолжать работу с 14 до 16 часов.



Таким образом, правительство надеется увеличить обороты розничной торговли, особенно в туристических центрах Испании.



Теперь магазины будут открыты 90 часов в неделю, а не 72. Новые правила коснулись также небольших предпринимателей, которые имеют менее, чем 300 квадратных метров торговых площадей. Они должны быть открыты круглосуточно без перерыва на послеобеденную сиесту, которая раньше была священной.



Сейчас страна особенно нуждается в дополнительных доходах, чтобы выйти из финансового кризиса. Прибыль от туристической отрасли составляет 10 % от ВВП Испании.





