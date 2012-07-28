ООН: буддисты сживают со свету мусульман в индокитайской Мьянме

В Мьянме этноконфессиональный конфликт, разделивший большинство населения страны и мусульманское этническое меньшинство - рохинджья - требует уже международного расследования, заявила в субботу Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.

"Мне поступает все больше писем, авторы которых обвиняют в бессудных расправах и даже в провоцировании столкновений правительственные войска", - сообщила Пиллэй, передает Би-Би-Си.

Дипломат привела сведения, в соответствии с которыми около 80 тысяч человек вынуждены были покинуть зону конфликта – штат Ракхайн. Большинство этих людей живет в палаточных лагерях и нуждается в помощи.

"АН" писали, что столкновения между рохинджья, по происхождению бенгальскими мигрантами, и коренным населением Ракхайна начались в мае 2012 года. Тогда стало известно об изнасиловании, совершенном мусульманами. В ответ рассвирепевшие буддисты взялись за оружие.

3 июня жизней лишились 10 мусульман, убитых коренными жителями Ракхайна по подозрению в причастности к преступлению.

В зону конфликта мьянманские власти направили армию, состоящую в большинстве своем из буддистов. Вооруженные силы правозащитники обвиняют в дальнейшей эскалации насилия.

В общественном мнении Мьянмы представители народа рохинджья получили крайне негативную репутацию. М

усульманское меньшинство обвиняют в связях с исламистскими организациями радикального толка. О контактах между АРНО – национальной организацией рохинджья и "Аль-Кайедой" сообщается в депеше американского посольства, опубликованной Wikileaks.

На этом фоне важно, что традиционное для Мьянмы мусульманство носит невоинственный характер.

Но для большинства коренных мьянманцев рохинджья - не народ, а самоназвание эмигрантов из Бангладеш.