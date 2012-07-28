Американцы учили в Берлине бригаду оппозиционеров управлять Сирией после Башара

В Берлине на минувшей неделе прошло обучение нового правительства Сирии, которому, после свержения президента САР Башара Асада, западные страны готовы доверить порулить этой ближневосточной республикой.



По словам одного из ответственных за проведение тренинга Стивена Хейдеманна, цель подготовки сирийских лидеров – научить их, как избежать хаоса сразу после падения Асада. По этой причине сама программа названа "На следующий день: помощь в процессе перехода Сирии к демократии"

Свыше 40 руководителей протестного движения САР приняли участие в тренинге, цель которого – выработать навыки строительства демократии. со ссылкой на издание Haaretz, передает в субботу РБК.

По сведениям израильских журналистов, обучение тех, кто, возможно, сменит Б.Асада, проходило в строгой тайне. Германия была избрана местом для проведения мастер-классов, чтобы лидеры протестов смогли познакомиться с немецким опытом реформирования спецслужб.

Представители вероятной сирийской элиты посетили ведомство, занимающееся наследством тайной полиции ГДР - "Штази".

В МИД ФРГ подтвердили факт проведения тренингов.

"Это наша явновыраженная политическая линия - способствовать взаимопониманию внутри сирийской оппозиции и тому, чтобы ее кадры становились боле профессиональными", - заявил представитель ведомства. Вместе с тем, дипломатический источник подчеркнул, что ФРГ не является организатором программы.

Помощь сирийским оппозиционерам в самообразовании оказывает Американский институт мира, Госдеп США и министерство иностранных дел Швейцарии. Берлин привлечен к реализации проекта только в качестве наблюдателя.

Среди проблем сирийской оппозиции наблюдатели называют ее крайнюю дезорганизованность.

Взаимодействие между "Сирийской свободной армией" и "Сирийским национальным советом", двумя крупнейшими группами несогласных, оставляет желать много лучшего. Как результат, в сводках информационных агентств появляются две, три и даже более версии происходящих событий от оппозиции.

"АН" писали, что в субботу МИД России заявил, что Россия не будет подчиняться антисирийским санкциям ЕС и не позволит досматривать свои суда в дополнение к международным правилам.