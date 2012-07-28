В Афганистане в юго-восточной провинции Пактика в субботу талибы атаковали КПП на границе с Пакистаном. В результате перестрелки около 40 боевиков были уничтожены, еще 14 получили ранения.

Со стороны правоохранителей пострадали двое. Информации о жертвах среди местных жителей не поступало. Поддержку афганским силовикам оказывали вертолеты Международных сил по содействию безопасности в Афганистане, передает ИТАР-ТАСС.

Число военнослужащих НАТО, погибших в Афганистане за июль, превысило 30 человек. Всего с начала текущего года жертвами столкновений с талибами стали более 260 военнослужащих альянса.