В Турции запрещено фотографировать девушек на пляжах - новый закон

Власти Турции приняли закон, запрещающий фотографировать девушек в купальниках без их согласия. Фотографирование без разрешения теперь считается «вмешательством в личную жизнь».



Прецедентом для нового закона стал иск, поданный одной из турецких знаменитостей в суд Измира. Звезда сообщила, что журнал опубликовал ее фотографии в бикини без ее разрешения. По факту вмешательства в личную жизнь звезда требовала привлечь к ответу как самого фотографа, так и журнал.



Суд Измира признал пляж «общественной зоной», где каждый может фотографировать то, что хочет. Однако звезду такое решение не устроило, и она обратилась в Кассационный суд, удовлетворивший ее иск и отменивший решение суда первой инстанции, сообщает fedpress.ru.



В итоге, фотографирование девушек в бикини было признано «вмешательством в их личную жизнь».



