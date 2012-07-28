Красный Крест: тысячи граждан Эфиопии вынуждены бежать из страны

Несколько тысяч жителей Эфиопии вынуждены бежать из страны, спасаясь от конфликта между двумя этническими группами, сообщило в субботу кенийское отделение Международной организации Красного Креста.

По приблизительным подсчетам, около 10 тыс. человек, оказавшиеся в Кении, нуждаются в гуманитарной помощи. Почти все они размещены в школах или в лагерях вокруг мечетей, передает Би-Би-Си.

СМИ Эфиопии сообщают о 50 убитых в результате межэтнических столкновений.