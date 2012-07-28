Чавес подвел итоги своего правления: Миллионы человек ушли от нищеты

Уго Чавес заявил, что за годы его правления в Венесуэле удалось снизить уровень нищеты с 21% в 1998 году до 7% в текущем. "Миллионы человек ушли от нищеты", - отметил Чавес, говоря об успехах за последние годы.

«Таким образом, миллионы человек ушли от нищеты, миллионы матерей, которые раньше страдали в картонных домах, а их дети и они сами умирали от голода», — заявил Уго Чавес. В течение последних лет правительство Венесуэлы, являющейся одним из крупнейших экспортеров нефти, реализует множество социальных программ. Действия властей направлены на помощь бедным слоям населения, передает РИА Новости. В частности, за счет государства строится большое количество жилых домов. Общий уровень бедности, который 10 лет назад стабильно сохранялся на уровне около 50%, сейчас снизился до 27%. «Но перед нами стоит задача довести показатели бедности и нищеты населения до нуля», — подчеркнул Уго Чавес.