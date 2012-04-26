Госдеп США намерен усилить давление на режим Башара Асада

//В мире

26 апреля 2012, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Власти США намерены усилить давление на режим президента Сирии Башара Асада. При этом Вашингтон не рассматривает возможность военного вмешательства. Госдеп видит своей главной задачей "быструю отправку наблюдателей ООН".

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента Виктория Нуланд. По ее словам, на территории Сирии сейчас находятся 12 наблюдателей. "Давайте подождем до тех пор, пока их количество увеличится до 300, и будем решать, следует ли увеличить это число и далее", - сказала Нуланд, передает РБК. Главной задачей Госдепа является "быстрая отправка наблюдателей и обеспечение их свободного перемещения". "США делают все возможное для обеспечения свободного перемещения наблюдателей и их допуска на территорию Сирии", - отметила Нуланд. Власти США, по ее словам, рассматривают возможности усиления давления на режим Башара Асада в том случае, "если он будет препятствовать выполнению плана спецпредставителя ООН Кофи Аннана".