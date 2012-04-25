На границе Сирии и Турции в Хирбет-эль-Джоуз уничтожена банда боевиков

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25 апреля 2012, 23:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта za-afriku.ru

В Сирии армейские спецподразделения в среду уничтожили в горном районе Хирбет-эль-Джоуз на северо-западе страны банду диверсантов, проникших из Турции. В населенном пункте Сейджар под Идлибом был взорван автомобиль рядом с полицейским блокпостом. Погибли двое стражей порядка.

Взрыв прогремел также на торговой площади Марджа в Алеппо. Там получили ранения трое граждан, нанесен материальный ущерб, со ссылкой на спутниковую телестанции "Сурия", передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что сегодня глава МИД Ирана заявил, что Сирия подвергается широкомасштабному иностранному заговору и расплачивается за её патриотическую позицию по поддержке арабского сопротивления в регионе.