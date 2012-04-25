Король Свазиленда Мсвати III получил на день рождения реактивный самолет

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25 апреля 2012, 23:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.bbc.co.uk

Неизвестные спонсоры подарили королю Свазиленда Мсвати III на день рождения элитный реактивный самолет. В 2002 году король уже пытался приобрести личный самолет за госсчет, однако был вынужден отказаться от этой идеи после волны уличных протестов.

"В этой части света нормально делать анонимные подарки", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь правительства Свазиленда Перси Симелане, сообщает BBC. По словам Симелане, эти спонсоры ранее уже вкладывали средства в социальное и экономическое развитие этой страны на юго-западе Африки.

Двухмоторный самолет модели DC-9 предназначен для авиаперевозок короля и его 13 жен.

Король Мсвати III отпраздновал 44-й день рождения 19 апреля.

"АН" писали, что незадолго до торжества правительство страны потребовало от крестьян в честь праздника дарить королю коров и другой скот.

Мсвати III входит в список 15 богатейших монархов в мире по версии журнала "Форбс". Его состояние оценивается в более чем 100 миллионов долларов. У короля 13 жен, каждая из которых живёт в отдельном дворце.

В то же время Свазиленд – одна из беднейших стран в мире, 60% населения которой живёт на менее чем 2 доллара в день. Также государство занимает 20-ю строчку в рейтинге самых коррумпированных стран мира.

Единственная дочь короля Свазиленда известна своими выступлениями против патриархата и традиционализма, а также тем, что поёт рэп. Сейчас она учится в Калифорнии.