В Косово началась переброска дополнительных сил НАТО

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25 апреля 2012, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта aco.nato.int

В Косово 25 апреля началась переброска дополнительных сил НАТО для предупреждения беспорядков между албанцами и сербами в преддверии выборов президента Сербии, которые состоятся 6 мая этого года, сообщает Agence France-Presse.

Сегодня в военный аэропорт недалеко от Приштины прибыл самолет с 250 немецкими солдатами, а в ближайшие дни сюда прибудет еще одна группа военнослужащих. Общая численность дополнительного контингента составит 700 человек, в эту группу войдут 550 немецких и 150 австрийских солдат. Постоянная численность военного контингента НАТО в Косово примерно 6200 военнослужащих из 29 стран.

Подкрепление в Косово запросил командир миротворческого контингента генерал Эрхард Дрюс, который сообщил в штаб-квартиру НАТО, что в регионе нарастает напряжение: этнические сербы требуют допустить их до участия в выборах президента, однако власти Косово считают такой вариант недопустимым и обещают использовать все имеющиеся в их распоряжении силы, чтобы предотвратить провокации.

Напомним, миротворческие силы НАТО были введены и размещены на территории Косово с 1999 года, в это время в стране произошел вооруженный конфликт между сербской армией и албанскими повстанцами.