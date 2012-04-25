США: с Брэдли Мэннинга не сняли обвинения предательстве из-за WikiLeaks

//В мире

25 апреля 2012, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Reuters.

Военный трибунал США на предварительных слушаниях в среду отказался снять обвинения с военнослужащего Брэдли Мэннинга, обвиняемого в передаче тысяч секретных документов американского правительства сайту WikiLeaks.

Защита Мэннинга ходатайствовала о снятии с него обвинения в оказании помощи врагу, передает Би-Би-Си. Ожидается, что суд над Мэннингом будет проходить с 21 сентября по 12 октября.

"АН" писали, что 24 февраля военнослужащий США Брэдли Мэннинг, подозреваемый в передаче секретной информации интернет-порталу Wikileaks, отказался выступить в военном суде во время процедуры предъявления ему официальных обвинений.