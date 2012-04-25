МИД Ирана: Сирия подвергается широкомасштабному заговору

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25 апреля 2012, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото агентства САНА

Сирия подвергается широкомасштабному иностранному заговору и расплачивается за её патриотическую позицию по поддержке арабского сопротивления в регионе, заявил министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи.

"Иран категорически отвергает любые формы иностранного вмешательства во внутренние дела САР, и считает недопустимым финансирование и вооружение бандформирований, действующих на территории Сирии", - напомнил Салех в среду в интервью тунисской газете "Аш-Шурук", передает сирийское агентство САНА.

К слову, "АН" писали, что сегодня стало известно о гибели на территории Сирии лидера ливанской экстремистской группировки.

Отметив, что сирийское руководство на деле преступило к реализации курса всеобъемлющих реформ, Салехи задал вопрос: "В какой ещё стране региона была принята новая прогрессивная конституция?".

Комментируя ситуацию в Бахрейне, он подчеркнул, что его народ выдвинул законные требования по проведению реформ, однако власти жёстко подавили их мирные демонстрации, а мировое сообщество закрыло на это глаза. Министр Ирана отметил, что сирийский народ во главе с президентом Башшаром Аль-Асадом решительно настроен на реализацию всеобъемлющих политических и социально-экономических реформ, но враждебные Сирии западные круги, при поддержке СМИ, не только игнорируют проведение реформ в стране, но и всеми средствами пытаются дестабилизировать обстановку в ней.

Коснувшись миссии Кофи Аннана, Салехи потребовал от всех государств способствовать её осуществлению, при соблюдении нейтралитета и объективности. Он призвал руководителей соседних с Сирией государств положить конец попыткам разжигания межконфессиональной розни в сирийском обществе и оказать содействие мирному урегулированию сирийского кризиса.

Комментируя угрозы Израиля в адрес Ирана, министр подчеркнул, что после победы сил ливанского сопротивления в июльской войне 2006 года, Израиль потерял имидж непобедимого государства.

"АН" писали, что в среду в Москву прибыла делегация сирийских оппозиционеров - Фронт за перемены и освобождение. Делегация планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить пути безопасного выхода Сирии из нынешнего кризиса.

Напомним, столицу Королевства Бахрейн регулярно патрулируют танки и БМП. В минувшую субботу в Бахрейне прошли ожесточенные столкновения между полицией и противниками проведения в стране автогонки "Формула-1". На улицы столицы страны Манамы вышли тысячи воинственно настроенных шиитов, которые выкрикивали антиправительственные лозунги – страной правит суннитская верхушка — и призывали свергнуть короля Хамада Аль Халифу. Десятки протестующих были задержаны, один человек погиб.