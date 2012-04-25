Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Сирии погиб лидер экстремистской ливанской группировки "Фатх аль-Ислам"

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта evrofilm.com
Фото с сайта evrofilm.com

В Сирии погиб лидер ливанской радикальной террористической группировки "Фатх аль-Ислам" Абдель Гани Джавар при попытке установить взрывное устройство против сирийских войск. Об этом стало известно в среду.

Джавар погиб еще в пятницу в районе сирийского города Кусейра неподалеку от границы с Ливаном,  со ссылкой на источники в спецслужбах Ливана сообщает Интерфакс.

Ранее Джавар состоял членом "Братьев-мусульман", а два года назад примкнул к более радикальному движению "Фатх аль-Ислам".

"АН" писали, что 20 апреля Сирия ратифицировала соглашение о деятельности наблюдателей ООН. Соглашение, принятое парламентом САР, предоставляет инспекторам право совершать служебные поездки в любое время и в любую точку республики.

В среду, находящиеся в Сирии офицеры миссии наблюдателей ООН продолжили мониторинг обстановки в двух самых неспокойных районах страны – городах Хомсе и Думе. Официальный представитель международной миссии по мониторингу ситуации в Сирии Нирадж Сингх сообщил, что в понедельник численность передовой группы наблюдателей возросла до 11 человек. До конца этой недели ожидается прибытие еще 30 невооруженных военных экспертов, которые подготовят базу для размещения основного контингента в составе 300 "голубых беретов".

Напомним, 21 апреля Совбез ООН единогласно принял решение об увеличении количества наблюдателей в Сирии с 30 до 300 человек. 

Фатх аль-Ислам (араб. فتح الإسلام‎‎) — небольшая суннитская радикальная террористическая группировка, основанная бывшими членами Фатх-Интифады, палестинской организации, базирующейся в Дамаске. В движении, возглавляемом Шакером аль-Абси, заочно приговоренным к смертной казни в 2004 году иорданским судом за попытку убийства американского посла, сейчас насчитывается 200 опытных боевиков, с осени проживающих в лагере Нахр эль-Барид на севере Ливана.

Его активисты сирийского, палестинского, ливанского и саудовского происхождения, некоторые из которых бывали в Ираке, заявляют о своей приверженности салафия и идеологической близости с "Аль-Каидой", отрицая организационные связи с этим движением. Они утверждают, что пришли в Ливан для ведения священной войны с Израилем.

Группировка среди прочего в 2007 году воевала с ливанской армией во время волнений в лагере палестинских беженцев Нахр аль-Баред в Ливане.

ЛБ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…