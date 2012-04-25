ЕвроПРО со временем может нести угрозы безопасности России - Макаров

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25 апреля 2012, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта nnm.ru

В среду в Брюсселе начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров заявил, что создаваемая США в Европе система противоракетной обороны через несколько лет может нарушить стабильность в этом регионе и может нести угрозы безопасности России.

По итогам заседания Совета Россия-НАТО Николай Макаров сказал: "Создаваемая ПРО с 2017-2018 годов может нарушить стабильность в Европе и нести угрозы безопасности России". Но пока у России и НАТО, по словам начальник Генштаба ВС РФ, есть время для принятия согласованных решений по этому сложному вопросу, который "является краеугольным камнем отношений России и НАТО. Однако ждать нельзя, надо думать, какие меры противодействия необходимо предпринять", - цитирует Макарова РИА Новости.