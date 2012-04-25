Берлин глубоко обеспокоен здоровьем Юлии Тимошенко

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25 апреля 2012, 20:08 [ «Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Правительство Германии "глубоко обеспокоено" состоянием здоровья бывшего украинского премьер-министра Юлия Тимошенко. Предложение о лечении Тимошенко в Германии, все еще остается в силе.

Ее состояние, скорее всего, усугубилось в связи голодовкой, которую она объявила в знак протеста против условий содержания в колонии.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил, что общественный интерес к ЧМ по футболу будет "хорошей возможностью проверить, как на самом деле обстоят дела с правами человека и соблюдением законов на Украине ".

"Мы ожидаем от украинского правительства, что Юлия Тимошенко и другие заключенные получают надлежащее и правильное лечение. Просьба Киева об участии немецкий врачей в лечении Тимошенко на территории Киева принята к сведению, теперь остается решить, на каких условиях и в чем мы можем помочь госпоже Тимошенко", - добавил Вестервелле.

Он также подчеркнул, что соблюдение основных прав человека является необходимым условием для сближения Украины и ЕС, в то время как уголовное право не должно быть использовано в качестве средства политической борьбы.