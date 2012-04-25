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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Журнал People назвал самую красивую женщину года

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта beyonceturkey.com
фото с сайта beyonceturkey.com

Американский журнал People обнародовал свой очередной традиционный список самых красивых женщин планеты. В 2012 году рейтинг возглавила тридцатилетняя поп-певица Бейонсе Ноулз, которая уже 16 раз получила премию Грэмми.

Всего в список самых красивых людей попали 178 знаменитых женщин - актрис, певиц, моделей и других представительниц шоу-бизнеса.

По мнению People, Бейонсе прекрасно умеет держаться на сцене, она со вкусом умеет одеваться и при этом она - прекрасная мать. Напомним, недавно у певицы и ее супруга рэпера Джей-Зи родилась дочь, которую они назвали Блю Айви. О своей дочери поп-певица сказала - "она самое милое создание на свете. Сейчас я чувствую себя красивее, чем когда-либо, так как я подарила жизнь. Я никогда не чувствовала настолько сильной связи с этим миром".

В список People помимо Бейонсе также вошли София Вергара, Шарлиз Терон, Лили Коллинс, Мэделин Стоу, Кристина Хендрикс, Мишель Уилльямс, Пола Паттон, Миранда Ламберт, Кейт Миддлтон и другие.

СБ

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