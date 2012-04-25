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25 апреля 2012, 16:40 [ «Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

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Бавария планирует выпустить для школ книгу, содержащую выдержки из книги "Майн кампф", основателя фашизма Адольфа Гитлера, написанной им в тюрьме в 1920 году.



Это решение может быть принято к концу 2015 года, - моменту истечения срока авторского права, которым пока обладает Бавария и которое дает ей право на запрет публикации этой книги, в которой Адольф Гитлер представляет свои теории на тему превосходства "арийской" расы.

"Это не книга в полном объеме, но отрывки, представленные в дидактических целях для использования в школах", - сообщил пресс-секретарь баварского министерства финансов, Томас Нейман, на которого ссылается французская радиостанция Европа1.

Окончания запрета на "Майн кампф" вызвала дискуссию в Германии, особенно в Баварии, где Гитлер совершил попытку государственного переворота, ставшего известным в 1923 году. В начале года руководство Баварии уже вынуждено было изъять из продажи немецкий журнал, в котором были опубликованы отрывки из книги.





