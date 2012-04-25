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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Германии будут изучать "Майн кампф" Гитлера?

, 16:40 [ «Аргументы Недели», ]

http://www.ansar.ru/
http://www.ansar.ru/

Бавария планирует выпустить для школ книгу, содержащую выдержки из книги "Майн кампф", основателя фашизма Адольфа Гитлера, написанной им в тюрьме в 1920 году.


Это решение может быть принято к концу 2015 года, - моменту истечения срока авторского права, которым пока обладает Бавария и которое дает ей право на запрет публикации этой книги, в которой Адольф Гитлер представляет свои теории на тему превосходства "арийской" расы.
 "Это не книга в полном объеме, но отрывки, представленные в  дидактических целях для использования в школах", - сообщил пресс-секретарь баварского министерства финансов, Томас Нейман, на которого ссылается французская радиостанция Европа1.
  Окончания запрета на "Майн кампф" вызвала дискуссию в Германии, особенно в Баварии, где Гитлер совершил попытку государственного переворота,  ставшего известным в 1923 году. В начале года  руководство  Баварии  уже вынуждено было изъять из продажи  немецкий журнал, в котором были опубликованы  отрывки из книги.


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