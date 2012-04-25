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25 апреля 2012, 13:43 [ «Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

http://vesti.az/

Франсуа Олланд, кандидат от соцпартии на пост президента Франции предупредил во вторник канцлера Германии Ангелу Меркель: "Серьезный бюджет - да, аскетизм в жизни - нет".



Отвечая на вопрос телеаканала TF1 в отношении Ангелы Меркель, которая поддерживает в предвыборной кампании его соперника Николя Саркози, г-н Олланд ответил: "Она сделала свой выбор. Она вела Европу с Николя Саркози. И мы видим результаты!». "Если я буду избран президентом, - продолжил Франсуа Олланд, - в европейском строительстве произойдут изменения".

"Будет завершена свободная торговля и конкуренция без ограничения, это положит конец жестким мерам экономии - я за серьезный бюджет, за восстановление государственных счетов", - заявил кандидат от социалистической партии.

"Серьезный бюджет - да, аскетизм жизни - нет".

Подтверждая намерения пересмотреть договор о европейском бюджете, Франсуа Олланд повторил: " Мадам Меркель об этом знает и если французы доверят мне ответственность, мой первый визит состоится для того, чтобы ей подтвердить выбор французов".

Во время первого тура выборов Франсуа Олланд завоевал 28,63%, опередив действующего президента Франции Николя Саркози (27,18%).

Согласно социологическому опросу, проведенному Опиньенвэй (Opinionway) и опубликованному во вторник, во втором туре г-н Олланд побеждает на президентских выборах во Франции с 54% против 46% за Николя Саркози.





