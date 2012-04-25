Адвокат: Юлию Тимошенко избил замначальника колонии

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25 апреля 2012, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

В отношении заключенной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко при перевозке в больницу применил силу первый заместитель начальника Качановской колонии, где она содержится. Об этом заявил его адвокат.



Защитник заключенной Сергей Власенко рассказал об этом в опубликованном в среду интервью "Коммерсантъ-Украина", ссылаясь на слова самой Тимошенко.

Тимошенко заявила вчера в прокуратуру, что при перевозке из колонии в больницу в отношении нее было применено физическое насилие - трое сотрудников колонии выкручивали руки и ноги, при этом ударили в живот. Адвокат Тимошенко сообщил, что она объявила голодовку "в знак протеста против того, что происходит в Украине". Государственная пенитенциарная служба Украины опровергла сообщение о физическом воздействии и не исключила, что будет защищать честь и достоинство своих сотрудников в судебном порядке.



"Около 21.00 (22.00 мск) пятницы к ней в камеру вошел первый заместитель начальника колонии майор Коваленко в сопровождении сотрудника колонии по фамилии Парамей. С ними был какой-то третий человек, которого Юлия Владимировна не знает. Ей Коваленко сказал: "Собирайся, поехали". Она ответила: "Мы же все обсудили и все решили". На что он сказал: "Или поедешь так, или повезем силой". После этого они ее накрыли одеялом и начали бить, она очень громко кричала. Юлия Владимировна мне сказала, что бил ее первый заместитель начальника колонии Коваленко. Били ее кулаком. У нее гематома размером с хороший мужской кулак", - рассказал защитник Тимошенко. Он отметил, что у заключенной теперь огромная гематома в области живота и многочисленные синяки на руках.



Власенко также рассказал, что Тимошенко ждала его еще в понедельник для того, чтобы провести освидетельствование (телесных повреждений) в присутствии защитника. Однако в понедельник защитника к заключенной не пустили, сказав, что в колонии санитарный день.

"Она вызвала начальника медсанчасти колонии, судмедэксперта, пришел надзирающий прокурор Краснолобов. Юлия Тимошенко предъявила им гематомы, они их зафиксировали, но - замечу - проконтролировать, вписали они этот факт в карточку или нет, Тимошенко не может", - сказал Власенко.



Тимошенко, у которой врачи выявили проблемы со спиной, в минувшую пятницу была переведена из колонии в клинику компании "Укрзализныця". Письменного согласия на перевод она не давала. Экс-премьер отказалась от услуг медиков, и ее в воскресенье вернули в колонию.

Ранее «АН» писали: Российские власти с озабоченностью воспринимают сообщения об ухудшении здоровья Юлии Тимошенко.



