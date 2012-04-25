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25 апреля 2012, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

islamnews.ru

Пакистан провел успешные испытания стратегической ракеты "Хатф-4". Испытания прошли в акватории Индийского океана. Пакистанская ракета "Хатф-4" способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Радиус ее действия — до 4,5 тысячи километров. Таким образом пакистанские власти ответили на состоявшийся в соседней Индии 19 апреля испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5". "Агни-5" также способна доставлять ядерные боеголовки на дальность 5 тысяч километров, передает ИТАР-ТАСС.

В последнее время обе эти страны активно наращивают свой ракетный потенциал. И Индия, и Пакистан интенсивно наращивают количество своих ядерных зарядов.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Николай Макаров заявил о существовании ядерной угрозы для России со стороны Ирана и КНДР.

В КНДР отмечают день Корейской народной армии. Пхеньян может провести испытание ядерного оружия. Анонимный источник, близкий к Пхеньяну, сообщил, что подготовка почти завершена.



