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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Пакистан провел успешные испытания стратегической ракеты "Хатф-4" (ВИДЕО)

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

islamnews.ru
islamnews.ru

Пакистан провел успешные испытания стратегической ракеты "Хатф-4".  Испытания прошли в акватории Индийского океана. Пакистанская ракета "Хатф-4" способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

 Радиус ее действия — до 4,5 тысячи километров.  Таким образом пакистанские власти ответили  на состоявшийся в соседней Индии 19 апреля испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5". "Агни-5" также способна доставлять ядерные боеголовки на дальность 5 тысяч километров, передает ИТАР-ТАСС.

В последнее время обе эти страны активно наращивают свой ракетный потенциал. И Индия, и Пакистан  интенсивно наращивают  количество своих ядерных зарядов.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Николай Макаров заявил  о существовании ядерной угрозы для России со стороны Ирана и КНДР. 

В КНДР отмечают день Корейской народной армии. Пхеньян может провести испытание ядерного оружия. Анонимный источник, близкий к Пхеньяну, сообщил, что подготовка почти завершена.  


ИЧ

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