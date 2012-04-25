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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В КНДР могут устроить испытание ядерного оружия (ВИДЕО)

, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

В КНДР отмечают день Корейской народной армии. Пхеньян может провести испытание ядерного оружия. Анонимный источник, близкий к Пхеньяну, сообщил, что подготовка почти завершена.  

 Предположительно, Северная Корея проведет подземный ядерный взрыв, как это было в 2006 и 2009 годах.

По данным "Рейтер", испытания последуют если не в среду, то в ближайшие две недели. Накануне по государственному телевидению КНДР было объявлено, что страна готова к военной операции против Южной Кореи и ее президента Ли Мен Бака.

Власти США требуют, чтобы Китай использовал свое влияние на Северную Корею и ее лидера Ким Чен Ына, чтобы заставить его отказаться от идеи проведения новых ядерных испытаний.

"Мы решительно призываем КНДР прекратить провокации. У нас нет точной информации о том, какие действия могут предпринять северокорейские власти в ближайшее время. В любом случае, Пхеньян должен воздержаться от любой активности, будь то ядерные испытания или что-либо еще, чтобы не усугублять и без того тяжелую ситуацию в регионе", — говорит Леон Панетта, министр обороны США.

Выступая в Бразилии, он заявил, что подобные действия "приведут к дестабилизации ситуации в этой опасной части мира". Представитель Белого Дома Джей Карни ранее в понедельник осудил  агрессивные заявления военного ведомства КНДР,  пригрозившего  превратить Сеул в руины.

ИЧ

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