//В мире

24 апреля 2012, 23:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта i-r-p.ru

Посол доброй воли ООН египетский комик Адель Имам, широко известный в арабском мире, осуждён во вторник городским судом Каира на три месяца тюремного заключения, за "оскорбление ислама в его экранных работах".

В феврале текущего года адвокат одной из исламских организаций подал в суд на актера, передает Би-Би-Си. Имам подвергся ожесточенной критике со стороны религиозных деятелей за свою роль мусульманского фундаменталиста в фильме "Террорист".

71-летний актер в течение нескольких десятилетий входил в список самых "кассовых" звезд арабоязычного кинематографа.

Вероятно, Имам является наиболее знаменитым актером в арабском мире. На протяжении своей насыщенной событиями карьеры он создал образы обыкновенных людей - жертв несправедливости и бедности – изображая их с юмором и с оттенком грусти. О нем говорят как о современном арабском Чарли Чаплине.

Среди наиболее известных кинофильмов с его участием – "Терроризм и Кебаб" и "Террорист", в которых он осудил религиозный фанатизм, экстремизм и терроризм. В своей пьесе "Аль Заим" он осудил – с глубоким чувством юмора – авторитарные правительства и диктатуры в арабском мире.

Вообще в своей артистической карьере он известен как борец за права этнических меньшинств, защитник бедных и обездоленных и ярый противник фанатизма и экстремизма. Именно поэтому Имам стал символом для тех, кто выступает за терпимость и борется за права человека в арабском мире. И именно это раздражает пришедших сейчас к власти в Египте "Братьев-мусульман".

Адель Имам был назначен Послом Доброй Воли УВКБ ООН в 2000г., чтобы способствовать повышению внимания общественности в арабских странах к ситуации с беженцами. Он мобилизует усилия многих других знаменитостей, делового сообщества и СМИ, направленные на благо беженцев.