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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Пластические операции изменили внешность Карлы Бруни до неузнаваемости

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

woman.ru
woman.ru

Большинство модниц в мире предпочитают во внешности пухлые губы, высокие скулы, кошачий  разрез глаз. Кому природа не дала таких данных, обращаются к пластическим хирургам.

Вот и супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни значительно изменилась. Внешность 44-летней Бруни стала предметом обсуждения в период президентских выборов во Франции. Всегда приподнятые брови, измененная форма скул, суженные глаза — вероятно,  пока еще первая леди Франции переборщила с ботоксом.  

Один из ведущих американских дерматологов даже  заявил, что супруга Саркози  выглядит как бурундук. 

Напомним, в октябре прошлого года Карла Бруни родила   дочь. У обоих супругов уже есть дети: у Саркози двое сыновей от первого брака и один от второго. У Бруни сын от философа Рафаэля Энтовена.

ИЧ

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