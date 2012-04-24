Пластические операции изменили внешность Карлы Бруни до неузнаваемости

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24 апреля 2012, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

woman.ru

Большинство модниц в мире предпочитают во внешности пухлые губы, высокие скулы, кошачий разрез глаз. Кому природа не дала таких данных, обращаются к пластическим хирургам.

Вот и супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни значительно изменилась. Внешность 44-летней Бруни стала предметом обсуждения в период президентских выборов во Франции. Всегда приподнятые брови, измененная форма скул, суженные глаза — вероятно, пока еще первая леди Франции переборщила с ботоксом.

Один из ведущих американских дерматологов даже заявил, что супруга Саркози выглядит как бурундук.

Напомним, в октябре прошлого года Карла Бруни родила дочь. У обоих супругов уже есть дети: у Саркози двое сыновей от первого брака и один от второго. У Бруни сын от философа Рафаэля Энтовена.