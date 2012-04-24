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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

870 тысяч фотографий Нью-Йорка выложила мэрия в Интернет

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта travel.ca.msn.com
Фото с сайта travel.ca.msn.com

Власти Нью-Йорка реализовала уникальный проект, направленный на массовую популяризацию истории крупнейшего города США. Во вторник в Интернете выложены 870 тысяч фотографий, повествующих о различных этапах его развития.

На сайте Департамента рекордов Нью-Йорка можно попасть в Муниципальную онлайн галерею.

Коллекция охватывает период от середины XIX века до наших дней. По словам мэра мегаполиса Майкла Блумберга, она является одним из крупнейших доступных онлайн собраний документальных снимков в мире, передает ИТАР-ТАСС.

На фото запечатлены каждодневные заботы и отдых жителей, случайные одинокие прохожие и групповые портреты, сохранившиеся и снесенные во время работ по расширению города здания государственных учреждений, финансовых и общественных организаций, жилых домов. Представлены многочисленные снимки из архивов полиции.

В настоящий момент в Интернете выложена лишь часть, из 2,2 млн хранящихся в архивах мэрии фотографий. Подавляющее большинство из них были сделаны ее служащими или сотрудниками муниципальных учреждений.

Некоторые из фото ранее публиковались в печати.

Мэрия намерена уже в ближайшее время значительно расширить историческую интернет-галерею. Предполагается, в частности, размещение во "всемирной паутине" состоящей из 720 тысяч фотоснимков серии "Все здания Нью-Йорка в период 1939-1941 годов".

ЛБ

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