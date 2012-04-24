Испания выходит из Шенгена, чтобы преградить путь грекам и итальянцам

Правительство Испании приняло решение о выходе страны из Шенгена с 28 апреля по 4 мая, о чем сообщило министерство внутренних дел страны. Пограничный контроль вводится в связи с проведением в Барселоне 3 мая заседания руководства Европейского Центрального банка.
Власти Испании опасаются, что в столицу Каталонии могут прибыть сторонники антисистемных движений, которые могут спровоцировать уличные беспорядки во время заседания Центробанка, сообщает ИТАР-ТАСС. Прежде всего, в министерстве опасаются прибытия опасных элементов из Италии и Греции.
Испания уже второй раз временно прекращает действие Шенгенского договора. В первый раз на этот шаг в Мадриде пошли в 2004 году во время бракосочетания наследного принца Филипе.