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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Испания выходит из Шенгена, чтобы преградить путь грекам и итальянцам

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта hotelleparadis.com
Фото с сайта hotelleparadis.com

Правительство Испании приняло решение о выходе страны из Шенгена с 28 апреля по 4 мая, о чем сообщило министерство внутренних дел страны. Пограничный контроль вводится в связи с проведением в Барселоне 3 мая заседания руководства Европейского Центрального банка.

Власти Испании опасаются, что в столицу Каталонии могут прибыть сторонники антисистемных движений, которые могут спровоцировать уличные беспорядки во время заседания Центробанка, сообщает ИТАР-ТАСС. Прежде всего, в министерстве опасаются прибытия опасных элементов из Италии и Греции.

Испания уже второй раз временно прекращает действие Шенгенского договора. В первый раз на этот шаг в Мадриде пошли в 2004 году во время бракосочетания наследного принца Филипе.

ЛБ

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