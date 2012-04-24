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24 апреля 2012, 18:39 [ «Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В четверг в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО открылась международная конференция «Байкал – всемирное сокровище», посвященная подведению итогов трехлетней исследовательской экспедиции «"Миры" на Байкале».



Среди наиболее важных научных итогов экспедиции, как было отмечено в докладе директора фонда сохранения озера Байкал М. Слипенчука, стало:

открытие месторождений массивных газовых гидратов,

исследование глубоководных нефте и газопроявлений на дне озера,

открытие нескольктх десятков новых видов микроорганизсмов - эндемиков,

обнаружение гидротермальных полей,

открытие четырех древних подводных береговых линий Байкала.

В рамках Конференции состоялась премьера фильма, посвященного экспедиции «Глубоководные миры Байкала». Ее участниками первыми смогли увидеть озеро Байкал на глубине почти 1,5 км, погружения на аппарате «Мир» в глубины озера помимо первых участников экспедиции премьер-министра России, вновь избранного президента - Владимира Путина и создателя Титаника Джеймса Камерона.

Фильм рассказал о неожиданной парадоксальной находке, даже двух, обнаруженных на дне самого чистого озера... - нефти и микроорганизмов, которые именно этой нефтью и питались.

ЮНЕСКО были отмечены усилия России по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал, что в своем выступлении подчеркнул заместитель генерального директора по сектору точных и естественных наук Гретчен Калонджи.















































