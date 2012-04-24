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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

, 18:39 [ «Аргументы Недели», ]

В четверг в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО открылась международная конференция «Байкал – всемирное сокровище»,  посвященная подведению итогов трехлетней исследовательской экспедиции «"Миры" на Байкале».


Среди наиболее важных научных итогов экспедиции, как было отмечено в докладе директора фонда сохранения озера Байкал М. Слипенчука, стало:

открытие месторождений массивных газовых гидратов,
исследование глубоководных нефте и газопроявлений на дне озера,
открытие нескольктх десятков новых видов микроорганизсмов - эндемиков,
обнаружение гидротермальных полей,
открытие четырех древних подводных береговых линий Байкала.
В рамках Конференции состоялась премьера фильма, посвященного экспедиции «Глубоководные миры Байкала». Ее участниками первыми смогли увидеть озеро Байкал на глубине почти 1,5 км, погружения на аппарате «Мир» в глубины озера помимо первых участников экспедиции премьер-министра России, вновь избранного  президента - Владимира Путина и создателя Титаника Джеймса Камерона.
Фильм рассказал о неожиданной парадоксальной находке,  даже двух, обнаруженных на дне самого чистого озера... - нефти и микроорганизмов, которые именно этой нефтью и питались.
  ЮНЕСКО были отмечены усилия России по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал, что в своем выступлении подчеркнул заместитель генерального директора по сектору точных и естественных наук Гретчен Калонджи.

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

 

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

 

В Париже открылась конференция, посвященная итогам экспедиции "Миры на Байкале"

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