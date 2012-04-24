Во втором туре Саркози делает ставку на ультраправых

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24 апреля 2012, 14:07 [ «Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Вопреки «проницательности» некоторых заезжих комментаторов, в том числе из России, «обнаруживших» после первого тура у давшего крен вправо Николя Саркози «полевение» во втором, уходящий Президент практически сразу занялся электоратом ультраправых.



Часть населения, проголосовавшая за Национальный фронт, убеждать которую Саркози начал задолго до первого тура, как показали результаты первого - практически единственный источник его недостающих процентов. Причем источник даже более крупный, чем предполагалось.

Сегодня, зная поименно регионы, в которых французы отдали предпочтение ультраправым, Николя Саркози мог целенаправленно продолжить охоту за голосами.

Первой остановкой на этом маршруте во вторник была выбрана Турень. Перед тысячами сторонников, собравшихся в Сен-Сир-сюр-Луар, на окраине города Тур, Николя Саркози разъяснил принципиальные моменты своей позиции, которую он теперь не должен менять вплоть до 6 мая.

"В воскресенье, после четырех лет кризиса французы сказали (...) что они хотели бы взять в свои руки свою судьбу", - заявил глава государства. "Я вижу это голосование как крик боли, как выражение этой боли, иногда даже гнева (...), и возможность продемонстрировать уважение к ним - это ответить конкретными обязательствами".

"Я вижу, что со стороны левых затыкают нос, смотрят на этих французов с сожалением, не понимают этого голосования, хотят его отрицать (...) Я же говорю, нет", сказал Саркози, добавив, что "если мы не изменимся, не согласуем новые правила, мы можем повторить трагический путь 30-х годов".

В течение почти часа Николя Саркози выложил на стол главные темы первого тура. Иммиграционный контроль, усиление безопасности, изменение Европы, которой нужно перестать быть "ситом", "открытым всем ветрам", и переориентироваться на работу "ассистента".

Безусловно не остался без внимания и основной соперник со своими сподвижниками.

"Я не согласен принимать нравственных уроков ни от кого, и, конечно не от левых, которые хотели с энтузиазмом разместить в Елисейском дворце Стросс-Кана".

Саркози отметил, что в отличие от Жан-Люка Меленшона, который называл Олланда «капитаном гидровелосипеда», но сразу после первого тура стал под ружъе этого капитана, подписав с тем договор, с лидером Фационального фронта Марин Ле Пэн не предполагается никакой сделки.





