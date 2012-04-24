Фельдмаршал Египта: Переломаем ноги всем, кто нам угрожает

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24 апреля 2012, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Египет ни на кого нападать не собирается, но военные АРЕ способны защитить страну и "переломать ноги" всем, кто попытается вторгнуться на территорию республики, заявил во вторник фельдмаршал Мухаммад Хусейн Тантауи.

Глава высшего совета вооруженных сил Египта и главнокомандующий армией страны фельдмаршал Мухаммад Хусейн Тантауи прибыл на Синай, чтобы проинспектировать подразделения второй армии, участвующие в проходящих на полуострове масштабных маневрах.

В речи, с которой глава государства обратился к участникам учений, он подчеркнул, что вооруженные силы страны не собираются вмешиваться в политику, поскольку их задача – защита страны от внешних угроз и террористов. Тантауи заявил, что не позволит никому воздействовать на своих подчиненных.

"Наши границы находятся в постоянной угрозе. Мы ни на кого не собираемся нападать, но если кто-то попробует вторгнуться в Египет, мы защитим страну и переломаем ноги тем, кто нам угрожает. Эту миссию нам поручил верящий в нас народ", - сообщил фельдмаршал солдатам и офицерам.

Тантауи также призвал дать отпор силам внутри страны, которые пытаются ввергнуть Египет в пучину проблем.

"Армия не за кого-либо и не против кого-либо. Она за египетский народ. Для защиты от внешних и внутренних угроз стране нужна сильная армия", - сказал он, передает портал Новости Израиля.

Многие эксперты восприняли заявление египетского руководителя как ответ министру иностранных дел Израия Авигдору Либерману, который накануне подчеркнул, что ситуация в этой стране представляет для Израиля большую опасность, чем иранские разработки. Он уверен: для того, чтобы подготовиться к возможной денонсации мирного договора ЦАХАЛ должен значительно усилить Южный военный округ.

Однако слова Тантауи можно воспринимать и в контексте нарастающего противостояния армии и исламистов. Заявления о защите египтян от внутренних угроз свидетельствуют о желании армии сохранить влияние на происходящее в стране и после президентских выборов.

"АН" писали, что Египет в одностороннем порядке разрывал договор о поставке газа в Израиль с понедельника. Этот шаг мировые аналитики расценивают как "заигрывание с народом" парламента страны в преддверии выборов: кандидаты в президенты Египта, выборы которого пройдут в мае, намерены использовать ситуацию в своих целях, поддерживая разрыв договора о поставке газа в Израиль как политическое решение.