4-летний мальчик застрелил отца-полицейского за отказ купить игровую приставку

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24 апреля 2012, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Четырёхлетний ребенок расправился с отцом в провинции Джазан Саудовской Аравииза то, что он забыл купить ему игровую видеоприставку Sony PlayStation. Мальчик из табельного оружия родителя выстрелил ему в глаз.

Мальчик попросил уходящего отца на службу отца-полицейского купить ему желанную игрушку. Но когда отец вернулся домой без нее, ребенок пришел в ярость, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Саудовской Аравии майора Абул-Рахмана аз-Захрани.

Тем временем глава семейства начал переодеваться в домашнюю одежду, и положил на стол свой пистолет. Мальчик схватил оружие и выстрелил в него в упор. Пуля попала в левый глаз, и мужчина скончался на месте.