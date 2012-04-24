Болгары требуют мирного атома все громче и настойчивее

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24 апреля 2012, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с last24.info

В болгарском городе Плевен состоялся митинг в поддержку строительства АЭС «Белене». Акцию организовал инициативный комитет «Я не отказываюсь от АЭС «Белене», а ты?» при поддержке регионального отделения Конфедерации независимых профсоюзов Болгарии (KNSB).

В митинге приняло участие 2000 человек. Это уже третий подобный митинг на севере Болгарии за последнюю неделю. Как заявил заместитель руководителя инициативной группы, член городского совета Белене Красимир Тодоров, которого цитирует «Sofia News Agency», у сторонников строительства атомной станции есть поддержка «всего севера Болгарии».

Между тем, посол России в Болгарии Юрий Исаков заявил, что Москва рассчитывает на получение компенсации всех расходов по проекту АЭС «Белене», отметив, что участие России в проекте «не являлось благотворительностью». «Мы живем в мире жесткой конкуренции и коммерческих обязательств», - сказал он.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провозгласил: София отказывается от проекта АЭС «Белене» по причине его нерентабельности, но намерена доплатить €140 млн. за уже изготовленный для энергоблока №1 корпус реактора.