Арабского кибертеррориста, воевавшего за ислам с Касперским, убила пыльная буря

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24 апреля 2012, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.com

В Саудовской Аравии скоропостижно скончался двадцативосьмилетний хакер, известный под прозвищем Cyber Terrorist. Друзья хакера описывают его как человека, посвятившего себя "защите ислама и пророка".

По их словам, одна иностранная фирма предложила хакеру высокооплачиваемую работу, однако он отказался, поскольку фирма была "еврейской".

На счету кибертеррориста - взлом таких хорошо защищенных сайтов, как сайт корпорации Microsoft, сайт антивирусной компании Kaspersky.ru, сервер легенды хакеров 90-х годов прошлого века Кевина Митника, а также сайты целого ряда еврейских и израильских компаний и организаций. Об этом со ссылкой на выходящую в ОАЭ газету Al Bayan сообщает портал Новости Израиля.



Кроме того, саудовский хакер взломал сайт датского художника Курта Вестергаарда, скандальная карикатура которого на пророка Мухаммеда вызвала волну мусульманского насилия.

По данным Al Bayan, причиной смерти стал тяжелейший приступ астмы, спровоцированный прошедшей на минувшей неделе над Саудовской Аравией пыльной бурей.