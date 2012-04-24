КНДР готовится к новому ядерному испытанию

//В мире

24 апреля 2012, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

sites.google.com

В КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания, заявил японским журналистам в Сеуле официальный представитель министерства обороны страны, осталось принять только политическое решение по данному вопросу.





"Были проведены существенные приготовления к испытанию, — отметил представитель минобороны КНДР. — Мы имеем информацию о том, что сейчас для этого остается сделать лишь политическое решение".

Напомним, что Пхеньян уже осуществил два предыдущих подземных ядерных испытания в 2006 и 2009 годах.