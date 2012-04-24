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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

КНДР готовится к новому ядерному испытанию

24 апреля 2012, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

sites.google.com
sites.google.com
В КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания, заявил японским журналистам в Сеуле официальный представитель министерства обороны страны, осталось принять только политическое решение по данному вопросу.

"Были проведены существенные приготовления к испытанию, — отметил представитель минобороны КНДР. — Мы имеем информацию о том, что сейчас для этого остается сделать лишь политическое решение".
Напомним, что Пхеньян уже осуществил два предыдущих подземных ядерных испытания в 2006 и 2009 годах.
ЕП

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