В Египте акулы могут вернуться к Шарм-эль-Шейху

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24 апреля 2012, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Египте министерство по делам окружающей среды страны предупредило об опасности появления недалеко от побережья известного курортного города Шарм-эль-Шейх акул-мако.

Эти морские хищницы известны своей агрессивностью. Не исключено и появление серо-голубых сельдевых акул. По данным египетского министерства, одна из таких акул кормилась недавно на мелководье у пляжа Наама-Бэй. Напомним, полтора года назад от зубов хищницы погибла пенсионерка из Германии.

Появление в этом районе Красного моря акулы, которая обычно не приближается к берегу является необычным и потенциально опасным. Но ведомство считает, что принятия каких-либо экстренных мер не требуется.

Напомним, в декабре 2010 года в районе Шарм-эль-Шейха было зафиксировано пять нападений акул на людей. Тогда пострадали три туриста из России и один гражданин Украины.