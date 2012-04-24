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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Египте акулы могут вернуться к Шарм-эль-Шейху

24 апреля 2012, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Египте министерство по делам окружающей среды страны предупредило об опасности появления недалеко от побережья известного курортного города Шарм-эль-Шейх акул-мако.  

Эти морские хищницы известны своей агрессивностью. Не исключено и появление серо-голубых сельдевых акул. По данным египетского  министерства, одна из таких акул  кормилась недавно на мелководье у пляжа Наама-Бэй. Напомним, полтора года назад от зубов  хищницы погибла пенсионерка из Германии. 

Появление в этом районе Красного моря акулы, которая обычно не приближается к берегу является необычным и потенциально опасным. Но ведомство считает, что принятия каких-либо экстренных мер не требуется. 

Напомним, в декабре 2010 года в районе Шарм-эль-Шейха было зафиксировано пять нападений акул на людей. Тогда пострадали три туриста из России и один гражданин Украины. 

ИЧ

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