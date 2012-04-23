Польша возобновит контроль на своих границах в связи с проведением Евро-2012

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23 апреля 2012, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Польши приняли решение о возвращении контроля на границах страны. Как ожидается, контроль будет возобновлен на период с 4 июня по 1 июля. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Яцек Чихотский.

По словам главы правоохранительного ведомства, такая мера была принята в связи с проведением чемпионата Европы по футболу. Контроль будет формальным, пояснил Чихотский. По его словам, никаких ограничений в передвижении граждан Польши или иностранцев вводиться не будет, передает Фонтанка.ру. Чемпионат Европы по футболу (Евро-2012) пройдёт в июне в Польше и на Украине.