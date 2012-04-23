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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Премьер-министр Нидерландов подал в отставку

23 апреля 2012, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Нидерландов подало в отставку. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вручил королеве Беатрикс прошение об отставке его кабинета. Такое решение говорит о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь королева приняла отставку кабинета министров. При этом Беатрикс поручила Рютте исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства, передает РБК. Как ожидается, 24 апреля Марк Рютте выступит в парламенте Нидерландов. Экс-премьер представит промежуточные бюджетные расходы и обсудит назначение досрочных выборов. 

ЕЛ

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