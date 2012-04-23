В Индийский океан вошла американская подлодка со 154 ракетами

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23 апреля 2012, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ударная атомная подводная лодка "Мичиган" ВМС Соединенных Штатов Америки вошла в Индийский океан. Подводная лодка оснащена 154 крылатыми ракетами, сообщает информационная служба ВМС США.

АПЛ зашла в австралийскую военно-морскую базу "Стирлинг". База расположена южнее города Перт на юго-западе Австралии, передает Интерфакс. Сведений о том, в какой район затем направится ракетная подлодка нет.